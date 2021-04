Sossio Aruta cambia vita dopo Uomini e Donne e il calcio | ecco cosa fa oggi

Leggi su cityroma

(Di lunedì 26 aprile 2021)è stato un partecipante del Trono over di. Di recente ha pubblicato sul profilo Instagram delle foto che lo ritraggono in manette. I fan possono stare tranquilli perché sta girando un film.tutti i dettagli.– Solonotizie24in manette “L’emozione sale sale sale, non vedo l’ora di farvi vedere il risultato di questo fantastico lavoro, svolto da persone professionali e determinate, sarà un film bellissimo”. Con queste parole riportate nella didascaliaha comunicato ai follower che presto lo vedranno nel piccolo schermo. Finalmente è riuscito a realizzare un suo sogno, ovvero avere una piccola parte in un film. Il film in questione è la commedia ...