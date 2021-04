LIVE Nadal-Tsitsipas 1-2, Finale ATP Barcellona in DIRETTA: break in avvio del greco (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Molto discontinuo l’iberico che sta soffrendo da fondocampo. 15-15 Buona prima di Nadal. 0-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI Tsitsipas! Scambio durissimo in cui Nadal ha condotto con il diritto ma senza accelerare. 3-1 Pessima risposta di Nadal e partenza perfetta di Tsitsipas che conferma il break a zero. 40-0 Ace del greco. 30-0 Gran diritto lungolinea dal greco che non si fa scalfire dal rovescio diagonale di Nadal. 15-0 Risposta lunga dello spagnolo. 1-2 break A ZERO DI Tsitsipas! Il greco strappa il servizio in avvio di primo set. 0-40 TRE PALLE break ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Molto discontinuo l’iberico che sta soffrendo da fondocampo. 15-15 Buona prima di. 0-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI! Scambio durissimo in cuiha condotto con il diritto ma senza accelerare. 3-1 Pessima risposta die partenza perfetta diche conferma ila zero. 40-0 Ace del. 30-0 Gran diritto lungolinea dalche non si fa scalfire dal rovescio diagonale di. 15-0 Risposta lunga dello spagnolo. 1-2A ZERO DI! Ilstrappa il servizio indi primo set. 0-40 TRE PALLE...

