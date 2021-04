LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: sette all’attacco con 8’15” di vantaggio sul gruppo (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi FEMMINILE 13.10 La temperatura sulle strade della Liegi è di cinque gradi. 13.05 Scende a 8’15” il vantaggio dei fuggitivi. 13.00 Stiamo entrando negli ultimi 150 chilometri. 12.55 Ricordiamo i nomi dei sette fuggitivi: Laurens Huys e Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Loïc Vliegen e Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Sergei Chernetski (Gazprom-Rusvelo), Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) e Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). 12.50 158 chilometri al traguardo. 12.45 Demi Vollering, intanto, ha vinto la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE 13.10 La temperatura sulle strade dellaè di cinque gradi. 13.05 Scende a” ildei fuggitivi. 13.00 Stiamo entrando negli ultimi 150 chilometri. 12.55 Ricordiamo i nomi deifuggitivi: Laurens Huys e Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Loïc Vliegen e Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Sergei Chernetski (Gazprom-Rusvelo), Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) e Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). 12.50 158 chilometri al traguardo. 12.45 Demi Vollering, intanto, ha vinto la ...

