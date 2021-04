Fabio?Falcone | “La zona gialle sembra quasi una beffa”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 25 aprile 2021) di Monica De Santis “La tanto agoniatagialla,uno scherzo, una, per la maggior parte dei commercianti!” Così Fabio?Falcone titolare del Bar Gianni 56 sito in corso Vittorio?Emanuele, commenta il nuovo decreto del Governo. Un decreto che di certo non aiuta le attività commerciali legate al mondo dei bar e della ristorazione. “Non si può consumare all’interno del locale, di conseguenza un passo indietro alle passate disposizioni. Quindi presumiamo sia stato un errore far consumare le persone prima, così come è stato un errore prima non fare sedere fuori fino alle 22? Noi commercianti siamo stanchi e totalmente in confusione, guidati da un governo che palesa grandi difficoltà comunicative ed organizzative nonché un incompetenza disarmante! Per quanto mi riguarda, avere i tavoli fuori è sicuramente ...