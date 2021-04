Dayane Mello, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip: ecco le differenze (Di domenica 25 aprile 2021) Dayane Mello torna a parlare della sua esperienza nei reality. Dayane Mello infatti oltre al Grande Fratello Vip ha partecipato anche all’Isola dei Famosi (oltre che a Pechino Express) e può fare confronti fra i due programmi. L’Isola dei Famosi è certo più dura come esperienza rispetto al confortevole Grande Fratello vip, ma è anche la durata della partecipazione all’avventura che complica le cose: “E’ più difficile vivere sull’Isola – ha spiegato Dayane Mello durante “Isola party” – nella Casa c’è almeno da mangiare. Ma non si possono paragonare 10 giorni di permanenza (come nel caso di Akash Kuman) a 6 mesi”. Nonostante tutto il GF ha comunque le sue indubbie comodità e per questo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 aprile 2021)torna a parlare della sua esperienza nei reality.infatti oltre alVip ha partecipato anche all’Isola dei(oltre che a Pechino Express) e può fare confronti fra i due programmi. L’Isola deiè certo più dura come esperienza rispetto al confortevolevip, ma è anche la durata della partecipazione all’avventura che complica le cose: “E’ più difficile vivere sull’Isola – ha spiegatodurante “Isola party” – nella Casa c’è almeno da mangiare. Ma non si possono paragonare 10 giorni di permanenza (come nel caso di Akash Kuman) a 6 mesi”. Nonostante tutto il GF ha comunque le sue indubbie comodità e per questo ...

