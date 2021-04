Cagliari-Roma 3-2, sardi vedono salvezza (Di domenica 25 aprile 2021) Cagliari, 25 apr. (Adnkronos) – Il Cagliari cala il tris alla Roma e vede la salvezza. La squadra di Semplici si impone 3-2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino al terzultimo posto. I giallorossi invece rimediano un ko che li lascia a 55 punti solo a +3 sul Sassuolo.LA PARTITA – Fonseca ritrova Smalling che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio, ripropone Fazio e conferma Mayoral davanti, Carles Perez e Pellegrini alle sue spalle. Turno di riposo a centrocampo per Veretout, spazio quindi a Diawara e Villar. Santon, che non giocava dal 18 ottobre, a destra. Semplici, invece, oltre allo squalificato Nainggolan, deve fare a meno di Gaston Pereiro, positivo al covid. Al 4? Cagliari subito in vantaggio: Nandez, servito sulla destra da ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 aprile 2021), 25 apr. (Adnkronos) – Ilcala il tris allae vede la. La squadra di Semplici si impone 3-2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino al terzultimo posto. I giallorossi invece rimediano un ko che li lascia a 55 punti solo a +3 sul Sassuolo.LA PARTITA – Fonseca ritrova Smalling che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio, ripropone Fazio e conferma Mayoral davanti, Carles Perez e Pellegrini alle sue spalle. Turno di riposo a centrocampo per Veretout, spazio quindi a Diawara e Villar. Santon, che non giocava dal 18 ottobre, a destra. Semplici, invece, oltre allo squalificato Nainggolan, deve fare a meno di Gaston Pereiro, positivo al covid. Al 4?subito in vantaggio: Nandez, servito sulla destra da ...

