Braccio di ferro con Bruxelles sul Recovery Draghi a von der Leyen | Garantisco io

(Di domenica 25 aprile 2021) Alla fine si è dovuto impegnare in prima persona. "Ursula,io" avrebbe detto il premier Marioalla fine di una giornata in cui ilplan italiano (il Piano nazionale di ...

Il Fatto Quotidiano

Alla fine si è dovuto impegnare in prima persona. "Ursula, garantisco io" avrebbe detto il premier Mario Draghi alla fine di una giornata in cui il Recovery plan italiano (il Piano nazionale di ...Critiche su fisco e balneari, poi la telefonata con Von der Leyen.dicon i partiti sull'econobonus e sul . - -Pressing dei partiti e rilievi Ue ma il piano è pronto. "Senza vocazioni green e digitale Bruxelles avrebbe detto no" ...