Un grave lutto ha colpito il Sassuolo: è morto il vice-presidente Sergio Sassi (Di sabato 24 aprile 2021) Un grave lutto ha colpito in Sassuolo, il club neroverde scenderà in campo con il lutto al braccio nella partita del campionato di Serie A contro la Sampdoria: è morto il vice-presidente Sergio Sassi. L'annuncio è arrivato direttamente dal club con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "E' oggi venuto prematuramente a mancare il nostro vice presidente Sergio Sassi, che per tanti anni è stato una colonna portante della storia del Sassuolo Calcio oltre ad essere uno stimatissimo imprenditore del comprensorio ceramico. Sempre vicino alla squadra nei momenti importanti, la sua scomparsa ha colpito tutto il mondo ...

