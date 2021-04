Recensione Alice e Peter | l’immaginazione limitata su Prime Video

(Di sabato 24 aprile 2021) Disponibile su Amazonil film diretto da Brenda Chapman. L’incontro inaspettato di due mondi letterari a metà tra la fantasia e la realtà. Un tentativo di racconto sul significato di crescita e di rinascita verso le avversità dell’esistenza umana. Ecco la nostradiTITOLO ORIGINALE: Come Away. GENERE: Fantasy/dramma. NAZIONE: Inghilterra/ USA. REGIA: Brenda Chapman. CAST: Angelina Jolie; David Oyelowo; Jordan Nash; Keira Chansa;Reece Yates; Michael Caine. DURATA: 95 minuti. DISTRIBUZIONE:. USCITA: 22 aprile 2021. La pellicola è stata presentata al Sundance Film Festival ed è disponibile su Amazona partire dal 22 aprile il filme ...

... al centro l'amore totalizzante di Mirta (Pagani) e Robin (Rocco Fasano), due giovani belli e ... Non mi uccidere, la: Tra favola gotica e disagio adolescenziale "Mirta non ha vergogna ...Non possiamo che aprire la nostradie Peter dall'idea di partenza del film di Brenda Chapman, la regista vincitrice del premio Oscar al miglior film d'animazione con Brave - Ribelle,...Un'avventura fiabesca che segna il debutto alla regia live action di Brenda Chapman, regista di Ribelle - The Brave.La nostra recensione di Alice e Peter. Diretto da Brenda Chapman, disponibile dal 22 aprile su Amazon Prime Video.