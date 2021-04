Cyberpunk 2077 | espansione con data di uscita e peso da un leak di Epic Games Store – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 24 aprile 2021) Unminer ha svelato di aver scovato suladie ilapprossimativo di un’di.. Un nuovodisembra svelare interessanti novità su un’del gioco. Unminer ha infatti svelato di aver sfruttato l’Inspector – uno strumento dimining utilizzato per accedere ai developer tool perGame– e di aver trovato nuove informazioni su un contenuto in arrivo nel gioco di CD Projekt RED, compresididel ...

Advertising

UAGNA : Si parla sempre di spiccioli eh. Niente di speciale - GamingToday4 : Cyberpunk 2077: espansione con data di uscita e peso da un leak di Epic Games Store - GameXperienceIT : Cyberpunk 2077: il budget complessivo è stato di circa $316 milioni - spaziogames : La reazione di #CDProjektRed non è delle migliori - NerdPool_IT : Cyberpunk 2077: in arrivo un nuovo update il 10 giugno? -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

... Home Circuit Miglior gioco di ruoloFinal Fantasy VII Remake Persona 5 Royal Wasteland 3 Yakuza: Like a Dragon Miglior gioco sportivo EA Sports FIFA 21 MLB The Show 20 NBA 2K21 PGA ...Si tratta di un prodotto molto atteso dai fan perché dovrebbe colmare i limiti della RTX 3080 che si vedono in alcuni giochi molto pesanti come. Invece NVIDIA RTX 3070 Ti è sempre ...CD Projekt RED sta ancora lavorando al perfezionamento di Cyberpunk 2077, che in queste settimane ha visto arrivare dapprima la grande patch 1.2 e poi il più piccolo, ma egualmente importante, Hotfix ...Voglia di un Cyberpunk mobile? Cyberika potrebbe fare al caso vostro, se soprassedete su qualche difetto.. Se con tutto questo parlare di Cyberpunk 2077 vi fosse venuta voglia di un'esperienza a ...