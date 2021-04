Bar, vietato consumare al banco anche in zona gialla: la circolare del ministero (Di sabato 24 aprile 2021) Bar, vietato consumare al banco anche in zona gialla Con il nuovo decreto anti Covid, da lunedì 26 aprile riaprono bar e ristoranti all’aperto in zona gialla. La maggior parte delle regioni italiane torneranno nella fascia di rischio più bassa (solo Sicilia, Calabria e Basilicata restano arancioni e la Sardegna è l’unica regione rossa), ma nonostante la riapertura di bar e ristoranti, sarà vietato consumare al banco. Niente caffè in piedi al bancone, quindi. A differenza di quanto era concesso fare nella zona gialla pre Pasqua. Lo conferma una nuova circolare del Viminale, la quale esplicita che è consentito “in zona ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021) Bar,alinCon il nuovo decreto anti Covid, da lunedì 26 aprile riaprono bar e ristoranti all’aperto in. La maggior parte delle regioni italiane torneranno nella fascia di rischio più bassa (solo Sicilia, Calabria e Basilicata restano arancioni e la Sardegna è l’unica regione rossa), ma nonostante la riapertura di bar e ristoranti, saràal. Niente caffè in piedi alne, quindi. A differenza di quanto era concesso fare nellapre Pasqua. Lo conferma una nuovadel Viminale, la quale esplicita che è consentito “in...

