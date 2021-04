Allarme riaperture | evitare le mascherine di stoffa

Leggi su newsmondo

(Di sabato 24 aprile 2021) Le precauzioni in vista delledel 26 aprile:ledi, meglio le Ffp2. Preoccupano e non poco ledel 26 aprile, giornata di svolta in questa emergenza sanitaria. Quasi tutte le Regioni italiane saranno in zona Gialla e aumenteranno gli spostamenti e le occasioni di contatto. Uno scenario che preoccupa diversi medici ed esperti. E anche chi si è schierato a favore delleha voluto evidenziare che in questa nuova fase della gestione dell’emergenza sarà ancora più importante osservare in maniera meticolosa le regole fondamentali contro la diffusione del virus: distanziamento e mascherina. E proprio a proposito delle, diversi esperti consigliano diquelle di ...