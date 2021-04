Sassuolo-Sampdoria, De Zerbi: “Vogliamo giocarci 7° posto fino in fondo” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Con la Sampdoria è un test importante. Sono dietro di noi, hanno superato il Verona e hanno giocatori di qualità e coraggio. Vincendo non chiudiamo il discorso ottavo posto ma daremmocontinuità. Inoltre. finché c’è la speranza di arrivare al settimo posto, spingeremo fino in fondo“. Lo ha detto Roberto De Zerbi alla vigilia di Sassuolo-Sampdoria della 33^ giornata di Serie A. “Nulla è impossibile, se c’è la possibilità di agganciare una squadra che ci precede ci proviamo. Abbiamo sei punti dalla Roma, è forte ma ce la giochiamo – ha proseguito l’allenatore -. Quagliarella è immortale, poi ci sono Gabbiadini, Ramirez, Verre e Candreva: tutti giocatori che cambiano le partite. Hanno solidità dietro e in mezzo al campo, sono molto organizzati“, ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) “Con laè un test importante. Sono dietro di noi, hanno superato il Verona e hanno giocatori di qualità e coraggio. Vincendo non chiudiamo il discorso ottavoma daremmocontinuità. Inoltre. finché c’è la speranza di arrivare al settimo, spingeremoin“. Lo ha detto Roberto Dealla vigilia didella 33^ giornata di Serie A. “Nulla è impossibile, se c’è la possibilità di agganciare una squadra che ci precede ci proviamo. Abbiamo sei punti dalla Roma, è forte ma ce la giochiamo – ha proseguito l’allenatore -. Quagliarella è immortale, poi ci sono Gabbiadini, Ramirez, Verre e Candreva: tutti giocatori che cambiano le partite. Hanno solidità dietro e in mezzo al campo, sono molto organizzati“, ha ...

