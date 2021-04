La Formula Uno sbarca in Florida: ufficiale il GP Miami (Di venerdì 23 aprile 2021) È di pochi giorni fa l’annuncio ufficiale di un nuovo Gran Premio negli Stati Uniti. La nuova tappa, inserita nel calendario del Mondiale Formula Uno 2022, si correrà in Florida con un accordo valido per 10 anni: le monoposto sbarcheranno sul circuito del GP Miami. GP Miami 2022: quando si correrà Dall’inizio del prossimo anno avverranno molti cambiamenti, sia per quanto riguarda i regolamenti tecnici sia per le nuove piste da aggiungere al calendario. Tra queste è ormai ufficiale l’arrivo del Gran Premio di Miami a partire dalla stagione 2022. Ancora incerto il periodo dell’anno in cui disputare la corsa, forse in primavera, dopo il GP di Montreal oppure nella fase finale quando si disputeranno le gare di Austin, Città del Messico e San Paolo del Brasile. Con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) È di pochi giorni fa l’annunciodi un nuovo Gran Premio negli Stati Uniti. La nuova tappa, inserita nel calendario del MondialeUno 2022, si correrà incon un accordo valido per 10 anni: le monoposto sbarcheranno sul circuito del GP. GP2022: quando si correrà Dall’inizio del prossimo anno avverranno molti cambiamenti, sia per quanto riguarda i regolamenti tecnici sia per le nuove piste da aggiungere al calendario. Tra queste è ormail’arrivo del Gran Premio dia partire dalla stagione 2022. Ancora incerto il periodo dell’anno in cui disputare la corsa, forse in primavera, dopo il GP di Montreal oppure nella fase finale quando si disputeranno le gare di Austin, Città del Messico e San Paolo del Brasile. Con ...

