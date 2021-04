Berrettini-Krajinovic oggi, ATP Belgrado: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 23 aprile 2021) Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo per la sfida dei quarti di finale dell’ATP di Belgrado. Il tennista romano affronterà oggi, 23 aprile, a partire dalle ore 13.00 il serbo Filip Krajinovic. Sarà una sfida decisamente impegnativa per il numero 10 del mondo che di fronte si troverà una giocatore solido e in un buon periodo di forma. Entrambi sono reduci da un derby vinto, l’azzurro contro Marco Cecchinato, il tennista di casa contro Nikola Milojevic. C’è un solo precedente tra i due risalente alla finale dell’ATP di Budapest del 2019 nella quale ha trionfato Berrettini al terzo set. L’azzurro è reduce da un periodo tutt’altro che facile. A causa di un problema muscolare all’altezza degli addominali, Berrettini è stato costretto a uno stop di quasi due mesi, rientrando nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Matteoè pronto a tornare in campo per la sfida dei quarti di finale dell’ATP di. Il tennista romano affronterà, 23 aprile, a partire dalle ore 13.00 il serbo Filip. Sarà una sfida decisamente impegnativa per il numero 10 del mondo che di fronte si troverà una giocatore solido e in un buon periodo di forma. Entrambi sono reduci da un derby vinto, l’azzurro contro Marco Cecchinato, il tennista di casa contro Nikola Milojevic. C’è un solo precedente tra i due risalente alla finale dell’ATP di Budapest del 2019 nella quale ha trionfatoal terzo set. L’azzurro è reduce da un periodo tutt’altro che facile. A causa di un problema muscolare all’altezza degli addominali,è stato costretto a uno stop di quasi due mesi, rientrando nel ...

CENTRE COURT Dalle 13:00 - Krajinovic vs Berrettini A seguire - Djokovic vs Kecmanovic Non prima delle 17:00 - Daniel vs Delbonis OR Lajovic A seguire - Karatsev OR Bedene vs Popyrin OR Mager

Marco Cecchinato (ITA) 64 63 Quarti (2) Matteo Berrettini (ITA) c. (5) Filip Krajinovic (SRB) DOPPIO Primo turno Ariel Behar/Gonzalo Escobar (URU/ECU) b. (Alt) Stefano Travaglia/Artem Sitak (ITA/NZL)

Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo per la sfida dei quarti di finale dell'ATP di Belgrado. Il tennista romano affronterà oggi, 23 aprile, a partire dalle ore 13.00 il serbo Filip Krajinovic

Italia protagonista sia al Barcelona Open sia al Belgrado Open. A fare sventolare il tricolore nei due tornei ATP 500 sono Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Gianluca Mager, tutti capaci di staccare i

