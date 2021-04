Atp Barcellona 2021 | il montepremi e il prize money

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ile ildell’Atp 500 di, torneo in programma dal 19 al 25 aprilesu terra rossa. Il torneo spagnolo presenta Rafael Nadal come grande favorito, alla caccia dell’ennesimo titolo sul ‘centrale’ a lui stesso dedicato. Tra gli italiani spicca la presenza di Jannik Sinner, oltre a quella di Lorenzo Musetti grazie a una wild card. La cifra complessiva del torneo si attesta sui 1.565.480 euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 180 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno e un assegno da 8.700 euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio deldi. PRIMO TURNO: 8.700€ (0 punti Atp) SECONDO TURNO: 14.700€ (20 punti ...

Advertising

SkySport : ATP BARCELLONA Quarti di finale Sinner sfida Rublev Alle 12.30 su Sky Sport Uno ? - SkySport : ?? ATP BARCELLONA ?? I 5 colpi più belli degli ottavi ? #SkyTennis #Tennis #SkySport #ATPBarcellona #Barcellona - Gazzetta_it : #Barcellona oggi #Sinner contro #Rublev è sfida sul pianeta rosso #Atp - Fprime86 : RT @SkySport: Sinner-Rublev, la diretta live dai quarti dell'ATP di Barcellona ? #SinnerRublev Su Sky Sport Uno ? #SkyTennis #SkySport #ATP… - SkySport : Sinner-Rublev, la diretta live dai quarti dell'ATP di Barcellona ? #SinnerRublev Su Sky Sport Uno ? #SkyTennis… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Barcellona

, il programma (11) Sinner c. (3) Rublev ore 12.30 su Sky Sport Uno (10) Auger - Aliassime c. (2) Tsitsipas a seguire su Sky Sport Uno (1) Nadal c. Norrie a seguire su Sky Sport Uno (...DIRETTA SINNER RUBLEV: TESTA A TESTA Sinner Rublev , il quarto di finale del torneo2021, ha un solo precedente che è anche piuttosto recente, ma di fatto si tratta di una partita non giocata. Era il 500 di Vienna, a fine ottobre: Jannik Sinner aveva eliminato Casper ...Il giovane tennista italiano cerca l’accesso alla semifinale del torneo di tennis di Barcellona anche se di fronte ha il numero ... di guadagnare un’altra posizione in classifica ATP. Al momento il ...Sinner-Rublev ai quarti di finale dell'ATP Barcellona 2021. Segui il live dell'incontro in programma alle 12.30. Ecco dove seguirlo in tv. C’è Sinner-Rublev ai quarti di finale dell’ATP Barcellona ...