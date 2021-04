Alcuni problemi Fastweb il 23 aprile per la linea internet, stato del servizio (Di venerdì 23 aprile 2021) Questo venerdì 23 aprile si sta caratterizzando per Alcuni problemi Fastweb, in particolare con la linea internet. Ci sono difficoltà nella navigazione web, nella fruizione di contenuti streaming da parte di più di qualche cliente. Per quanto non si tratti di un vero e proprio down, le anomalie ci sono e vanno dettagliate con le prime informazioni a disposizione. Lo status del servizio Fastweb è messo in evidenza attraverso il monitoraggio della piattaforma Downdetector. Al momento di questa pubblicazione ci sono decine di segnalazioni di anomalie registrate. A dire la verità, consultando la curva degli alert disponibili, sembrerebbe proprio che le prime difficoltà si siano manifestate nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, ma in misura ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Questo venerdì 23si sta caratterizzando per, in particolare con la. Ci sono difficoltà nella navigazione web, nella fruizione di contenuti streaming da parte di più di qualche cliente. Per quanto non si tratti di un vero e proprio down, le anomalie ci sono e vanno dettagliate con le prime informazioni a disposizione. Lo status delè messo in evidenza attraverso il monitoraggio della piattaforma Downdetector. Al momento di questa pubblicazione ci sono decine di segnalazioni di anomalie registrate. A dire la verità, consultando la curva degli alert disponibili, sembrerebbe proprio che le prime difficoltà si siano manifestate nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, ma in misura ...

Advertising

zazoomblog : Alcuni problemi Fastweb il 23 aprile per la linea internet stato del servizio - #Alcuni #problemi #Fastweb #aprile - Valerio37057244 : @Moonlightshad1 Non sottovalutiamo nemmeno la, estremamente negativa, esperienza del Conte 1, come già detto da alt… - fpizzul : Vaccini, i numeri crescono. Alcuni problemi rimangono. - Idl3 : Mentre nei Paesi occidentali un insieme di pesi e contrappesi dovrebbero limitare i problemi (a meno che il coloss… - CacciaRaimondo : Buongiorno amici, sono assente da molto su Twitter, come ho già scritto in precedenza, ho alcuni problemi, uno in p… -