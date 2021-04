Costavano tanto, servivano poco: perché ora si indaga sulle siringhe di Arcuri (Di giovedì 22 aprile 2021) Avevamo dato notizia nei giorni scorsi, attraverso il Paragone, dell’ennesima gatta da pelare per l’ex commissari dei commissari, quel Domenico Arcuri al quale il governo Conte bis era solito affidare la gestione di qualsiasi operazione salvo poi ritrovarsi tra le mani, puntualmente, un clamoroso flop. Dopo lo scandalo mascherine, acquistate dalla Cina a prezzi gonfiate e inefficaci, era stata così la volta delle siringhe “Luer Lock”, volute a tutti i costi da Arcuri perché in grado di estrarre 6 dosi invece di 5 da ogni fiala di siero Pfizer. E pagate tanto, forse troppo. tanto da far muovere la Procura di Roma. Le siringhe erano state ordinate in grande quantità, oltre 157 milioni di prezzo, per un costo complessivo intorno ai 10 milioni di euro. Sulla vicenda si ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 22 aprile 2021) Avevamo dato notizia nei giorni scorsi, attraverso il Paragone, dell’ennesima gatta da pelare per l’ex commissari dei commissari, quel Domenicoal quale il governo Conte bis era solito affidare la gestione di qualsiasi operazione salvo poi ritrovarsi tra le mani, puntualmente, un clamoroso flop. Dopo lo scandalo mascherine, acquistate dalla Cina a prezzi gonfiate e inefficaci, era stata così la volta delle“Luer Lock”, volute a tutti i costi dain grado di estrarre 6 dosi invece di 5 da ogni fiala di siero Pfizer. E pagate, forse troppo.da far muovere la Procura di Roma. Leerano state ordinate in grande quantità, oltre 157 milioni di prezzo, per un costo complessivo intorno ai 10 milioni di euro. Sulla vicenda si ...

jacksala99 : @Peppe_Salines Poi protestano perche a san siro i biglietti costavano tanto (poi vabbe 65€ in primo verde dietro la… - jdroad : @ValeBubu91 @emanuele7771 @borghi_claudio @Moonlightshad1 Io ho fatto le scuole pubbliche, volevo aria condizionata… - AkiraElrien : @youneedtobeyou_ A Gucci?!? Come lo sai ?? Mi ricordo come dissero che le cose costavano tanto ?? - LadyDeeks : 3° media. Spiego Darwin e l'evoluzione. Esempio della talpa: 'Vivendo sottoterra ha pensato bene di spendere i suoi… - yoonieisbby : ah ma costavano così tanto gli anelli? -