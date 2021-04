Per Putin non è Primavera a Praga. Retata di spie al servizio dello zar (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da scontro sotterraneo a scontro aperto. La guerra delle spie russe in Repubblica Ceca sta diventando un caso. Enorme. Nella notte fra martedì e mercoledì le forze speciali di polizia ceche, Ncoz, hanno fatto un blitz che ha portato all’arresto di dieci cittadini cechi. L’accusa: farebbero parte di gruppi paramilitari che organizzavano viaggi di concittadini in Ucraina per combattere a fianco dei separatisti russi. Dietro il business dei “foreign fighters”, punta il dito il governo di Andrej Babis, ci sarebbe una rete di agenti del GRU, i servizi segreti di Mosca, legata all’ambasciata russa di Praga, di cui il ministero degli Esteri ceco ha già comunicato l’espulsione. All’operazione notturna hanno preso parte “centinaia di agenti”, riporta il giornale Zpràvy. Molti dei sospettati avevano “armi legali a casa”. È solo l’ultima puntata di un’escalation ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) Da scontro sotterraneo a scontro aperto. La guerra dellerusse in Repubblica Ceca sta diventando un caso. Enorme. Nella notte fra martedì e mercoledì le forze speciali di polizia ceche, Ncoz, hanno fatto un blitz che ha portato all’arresto di dieci cittadini cechi. L’accusa: farebbero parte di gruppi paramilitari che organizzavano viaggi di concittadini in Ucraina per combattere a fianco dei separatisti russi. Dietro il business dei “foreign fighters”, punta il dito il governo di Andrej Babis, ci sarebbe una rete di agenti del GRU, i servizi segreti di Mosca, legata all’ambasciata russa di, di cui il ministero degli Esteri ceco ha già comunicato l’espulsione. All’operazione notturna hanno preso parte “centinaia di agenti”, riporta il giornale Zpràvy. Molti dei sospettati avevano “armi legali a casa”. È solo l’ultima puntata di un’escalation ...

