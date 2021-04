Chef Rubio commenta l’aggressione a Brumotti: “Te ne hanno date poche” (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'ennesima aggressione di Vittorio Brumotti durante un servizio per Striscia la Notizia ha provocato il commento scioccante di Chef Rubio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'ennesima aggressione di Vittoriodurante un servizio per Striscia la Notizia ha provocato il commento scioccante disu Notizie.it.

Advertising

rubio_chef : Coloni ebrei si esaltano nel condividere video in cui mostrano aggressioni, pestaggi e insulti ai danni dei nativi… - rubio_chef : Sul tetto di #SanDidero l’ultimo baluardo d’italica resistenza. Grazie #Notav - rubio_chef : Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la prop… - f1r3bl00d93 : @rubio_chef Quindi Brumotti sarebbe un infame solo perché contrasta chi spaccia la droga? - nerone20101 : @rubio_chef @Emanuel22098367 @francodeandrea @brumottistar A Rubio io te guardo sempre su camionisti in trattoria… -