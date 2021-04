Brumotti aggredito Chef Rubio choc | Te ne hanno date poche

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Vittorioè stato nuovamentedurante la realizzazione di in servizio: botte e minacce per l'inviato e insulti da parte di

rotaruchristina : RT @romatoday: #Quarticciolo: calci e insulti contro Brumotti e la troupe di Striscia, girava servizio sullo spaccio - battaglia_persa : RT @romatoday: #Quarticciolo: calci e insulti contro Brumotti e la troupe di Striscia, girava servizio sullo spaccio - romatoday : #Quarticciolo: calci e insulti contro Brumotti e la troupe di Striscia, girava servizio sullo spaccio… - ValdanoMarco : Ecco chi ha libero arbitrio in Italia..alla faccia degli italiani chiusi in casa - vel8206 : RT @inews__24: Vittorio #Brumotti aggredito a #Roma nel #Quarticciolo mentre realizzava un servizio sullo spaccio di droga #20aprile #stri… -

Ultime Notizie dalla rete : Brumotti aggredito

Proprio mentre effettuava il girato al Quarticciolo , Vittorioè statoda alcuni residenti insieme agli altri due uomini della troupe. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, ...Spread the love Vittorioa Roma: stava ancora una volta documentando una zona di spaccio ma l'inviato di Striscia rischia grosso Ancora un'aggressione per Vittorio, inviato di "Striscia la notizia"...Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito durante la realizzazione di in servizio: botte e minacce per l'inviato e insulti da parte di Chef Rubio ...E' stato accolto fra i fischi e le urla degli abitanti del quartiere, poi cacciato via dopo un'aggressione. Ad essere costretto a chiudersi nel furgone con la sua troupe richiedendo l'intervento dei C ...