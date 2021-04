Isola 15 | Elisa Isoardi torna sui social dopo l’abbandono del reality ma qualcosa non torna

(Di martedì 20 aprile 2021) Durante l’ottava puntata de L’dei Famosi,aveva abbandonato forzatamente il gioco a causa di un problema all’occhio che l’ha costretta al rientro immediato in Italia. La stessa sorte era toccata a Brando Giorgi, naufrago che con con uguale rapidità è dovuto rientrare nel nostro Paese per sottoporsi d’urgenza ad un intervento all’occhio a causa di un distacco della retina. Due uscite piuttosto improvvise e inaspettate quelle dei due naufraghi, che sull’– ognuno a modo proprio – stavano dando del filo da torcere ai compagni di avventura. L’uscita dellaperò, non ha del tutto convinto alcuni telespettatori e fan del game-show di Canale 5. A lanciare l’indiscrezione che vedrebbe una montatura l’uscita di scena prematura della naufraga, è stato Giuseppe Candela. Su ...

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - Njw48 : qualcuno ha il video di elisa e vera che fanno le treccine a miryea? #isola - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: la dea Elisa Isoardi baciata dal sole dell'isola dei famosi ????????????? - mebutnameless : Thread su foto di Elisa all'isola #isola @ElisaIsoardi quanto mi manchi e quanto sei bella

Isoardi è stata costretta a lasciare l'dei Famos i in anticipo a causa di un incidente: durante il reality un lapillo rovente le è finito nell'occhio mentre preparava da mangiare. Di qui ...Bomba suIsoardi, le 'strane voci' sull'uscita dall'dei Famosi: 'Non c'entra solo l'occhio' Pubblicato il 20 - 04 - 2021 alle ore 19:29. Ultima modifica il 20 - 04 - 2021 alle ore 19:29 /Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi 2021 per un problema all’occhio: Dagospia, però, svela un retroscena sull’addio della conduttrice. Elisa Isoardi è rientrata in Italia dopo aver abbandonat ...Isola dei Famosi 2021: l'incidente all'occhio di Elisa Isoardi è tutta una montatura? La naufraga avrebbe firmato per otto puntate, ...