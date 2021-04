Superlega: Tardelli, ‘non sono d’accordo, a me piace il calcio vero’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Non sono d’accordo sulla Superlega, perché a me piace il calcio vero. Dico solo questo”. E’ la laconica dichiarazione all’Adnkronos dell’ex campione del mondo di calcio Marco Tardelli sul caso che sta scuotendo il mondo del pallone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Nonsulla, perché a meilvero. Dico solo questo”. E’ la laconica dichiarazione all’Adnkronos dell’ex campione del mondo diMarcosul caso che sta scuotendo il mondo del pallone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

