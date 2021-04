Mourinho non è più il tecnico del Tottenham (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo un anno e mezzo sulla panchina del Tottenham, fatale per Mourinho il pareggio contro l’Everton Le strade di José Mourinho e del Tottenham si dividono. Da questa mattina è ufficiale il divorzio, annunciato dagli Spurs attraverso il proprio sito ufficiale. La decisione del club è arrivata a tre giorni dal 2-2 rimediato in trasferta contro l’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico portoghese lascia così la panchina su cui si era seduto un anno e mezzo fa, quando era stato scelto come successore di Mauricio Pochettino. Il presidente del Tottenham Daniel Levy ha comunque riservato parole di stima a Mourinho: “José ed il suo staff sono stati con noi in alcuni dei nostri momenti più difficili come club. José è un vero professionista che ha dimostrato enorme resilienza ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo un anno e mezzo sulla panchina del, fatale peril pareggio contro l’Everton Le strade di Josée delsi dividono. Da questa mattina è ufficiale il divorzio, annunciato dagli Spurs attraverso il proprio sito ufficiale. La decisione del club è arrivata a tre giorni dal 2-2 rimediato in trasferta contro l’Everton di Carlo Ancelotti. Ilportoghese lascia così la panchina su cui si era seduto un anno e mezzo fa, quando era stato scelto come successore di Mauricio Pochettino. Il presidente delDaniel Levy ha comunque riservato parole di stima a: “José ed il suo staff sono stati con noi in alcuni dei nostri momenti più difficili come club. José è un vero professionista che ha dimostrato enorme resilienza ...

