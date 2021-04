Lockdown | da Pesaro a Colli e Folignano | ecco i Comuni che rischiano i supplementari in rosso

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Pesaro

corriereadriatico.it

Nel Pesarese erano coinvolte di, Vallefoglia e Gradara che sono le aree per osmosi più vicine alla Romagna. Nell'Anconetano si parlava fino a venerdì di Polverigi poi la discesa verticale del ...... e ovviamente una retrocessione che sarebbe stata certissima senza il. In pochi mesi la vallata si è completamente rischiarata, soprattutto per unache ha trovato nuova linfa e ha ...ANCONA - Le ultime somme sono previste in mattinata per aggiornare i contagi del fine settimana, comune per comune, poi alle 12 il summit in videoconferenza tra l’assessore regionale ...FANO – Tra i drammi che si celano tra le pagine dell’emergenza pandemica c’è quello di una forte recrudescenza degli episodi di violenza domestica. La quarantena, il lockdown e le restrizioni hanno ac ...