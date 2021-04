Vitalizi | Di Nicola M5S | ' in gioco credibilità istituzioni'

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Gli attacchi forsennati al presidente Pietro Grasso che in una intervista al Fatto Quotidiano ha espresso alcune criticità giuridiche sull'operato della commissione contenziosa, dimostrano a quale livello di politicizzazione si siano esposti gli organi interni del Senato". Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Primo Di. "La questione non è più quella della sentenza sulo del senatore Formigoni o delle avventurose motivazioni adottate per cancellare la delibera che sospende iper i parlamentari che si siano macchiati di reati gravissimi. In discussione ormai c'è ladell'operato di organi interni che rischiano di gettare discredito su una dellepiù alte della Repubblica".

