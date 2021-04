Scivola in casa in smartworking? E l'Inail paga: cifra da capogiro, il caso che diventa un precedente (Di domenica 18 aprile 2021) 20 mila euro per essere caduta dalle scale. È questa la cifra che si è vista recapitare una 50enne di Treviso. La donna stava svolgendo il turno in smart working quando durante una telefonata con un collega di lavoro (utilizzando lo smartphone di servizio) è caduta dalle scale di casa provocandosi un paio di fratture. Dopo un lungo braccio di ferro con l'Inail, la signora è riuscita nell'impresa di farsi riconoscere l'incidente come infortunio sul lavoro. Per questo l'impiegata amministrativa di un'azienda metalmeccanica, oltre ai giorni di malattia, avrà un risarcimento da capogiro per il danno biologico nonché visite e terapie gratis senza obbligo di ticket per i prossimi dieci anni. "È la prima volta che viene riconosciuto un infortunio sul posto di lavoro in modalità smart working", spiega la Cgil ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) 20 mila euro per essere caduta dalle scale. È questa lache si è vista recapitare una 50enne di Treviso. La donna stava svolgendo il turno in smart working quando durante una telefonata con un collega di lavoro (utilizzando lo smartphone di servizio) è caduta dalle scale diprovocandosi un paio di fratture. Dopo un lungo braccio di ferro con l', la signora è riuscita nell'impresa di farsi riconoscere l'incidente come infortunio sul lavoro. Per questo l'impiegata amministrativa di un'azienda metalmeccanica, oltre ai giorni di malattia, avrà un risarcimento daper il danno biologico nonché visite e terapie gratis senza obbligo di ticket per i prossimi dieci anni. "È la prima volta che viene riconosciuto un infortunio sul posto di lavoro in modalità smart working", spiega la Cgil ...

Advertising

cris_strega : RT @Libero_official: #Treviso, scivola in casa in smartworking? E l'#Inail paga 20 mila euro: il caso che diventa un precedente https://t.… - Libero_official : #Treviso, scivola in casa in smartworking? E l'#Inail paga 20 mila euro: il caso che diventa un precedente… - francobus100 : Scivola dalle scale di casa durante lo smart working: «È infortunio sul lavoro». Risarcita con 20 mila euro… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Smart working: scivola dalle scale durante il turno, risarcita di 20mila euro per infortunio sul lavoro: Scen… - NurseTimes : ?? Nurse Times Smart working: scivola dalle scale durante il turno, risarcita di 20mila euro per infortunio sul lavo… -