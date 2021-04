LIVE – Alessandria-Pergolettese 1-0, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di domenica 18 aprile 2021) La DIRETTA LIVE di Alessandria-Pergolettese, match valevole per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da cinque vittorie consecutive, vogliono proseguire la Serie per dare l’assalto al primo posto; gli ospiti, dal canto loro, arrivano da due sconfitte di fila ed sperano di ben figurare contro la corazzata piemontese. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 18 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Alessandria (3-4-3): Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini.Allenatore: ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentaseiesima giornata delA di. I padroni di casa, reduci da cinque vittorie consecutive, vogliono proseguire laper dare l’assalto al primo posto; gli ospiti, dal canto loro, arrivano da due sconfitte di fila ed sperano di ben figurare contro la corazzata piemontese. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 18 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-4-3): Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini.Allenatore: ...

