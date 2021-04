«L'altro non è un nemico ma una persona diversa da me, ed è nella dignità della differenza che si cresce» (Di domenica 18 aprile 2021) Si autodefinisce “un peccatore contraddittorio e pieno di difetti”, ma anche un pensatore libero allergico al politicamente corretto. Ed è sulla sua vis polemica che farà leva In barba a tutto, il programma che Luca Barbareschi condurrà in seconda serata su Rai Tre dal 19 aprile: otto puntate, ognuna dedicata a tre grandi temi affrontati con altrettanti ospiti. «Un’occasione per portare al pubblico un “barbapensiero” alto ma anche pop. Io vengo dalla cultura musicale anni Settanta, popolare ma di altissimo livello, dai Genesis ai Led Zeppelin, dai Rolling Stones ai Beatles» dice. Luca Barbareschi foto di Assunta Servello Luca Barbareschi contro il politicamente corretto Non si schiera, come fanno in molti, solo con i Beatles o solo con i Rolling Stones? Perché scegliere? Mio padre, che era un ingegnere ma suonava con Lelio Luttazzi, mi ha insegnato che nella musica ... Leggi su iodonna (Di domenica 18 aprile 2021) Si autodefinisce “un peccatore contraddittorio e pieno di difetti”, ma anche un pensatore libero allergico al politicamente corretto. Ed è sulla sua vis polemica che farà leva In barba a tutto, il programma che Luca Barbareschi condurrà in seconda serata su Rai Tre dal 19 aprile: otto puntate, ognuna dedicata a tre grandi temi affrontati con altrettanti ospiti. «Un’occasione per portare al pubblico un “barbapensiero” alto ma anche pop. Io vengo dalla cultura musicale anni Settanta, popolare ma di altissimo livello, dai Genesis ai Led Zeppelin, dai Rolling Stones ai Beatles» dice. Luca Barbareschi foto di Assunta Servello Luca Barbareschi contro il politicamente corretto Non si schiera, come fanno in molti, solo con i Beatles o solo con i Rolling Stones? Perché scegliere? Mio padre, che era un ingegnere ma suonava con Lelio Luttazzi, mi ha insegnato chemusica ...

