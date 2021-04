Alberto Matano si commuove in diretta: la nostalgia per i tempi andati emoziona (Di domenica 18 aprile 2021) Alberto Matano, il presentatore di Da noi a ruota libera, in onda su Rai 1, si è emozionato in studio, durante la diretta di oggi, di fronte alle immagini del… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021), il presentatore di Da noi a ruota libera, in onda su Rai 1, si èto in studio, durante ladi oggi, di fronte alle immagini del… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Alberto Matano si commuove in diretta: la nostalgia per i tempi andati emoziona - #Alberto #Matano #commuove… - Zappullaclary : RT @RaiUno: #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini è ora in onda su Rai1 e RaiPlay. Tra gli ospiti di oggi Roby Facchinetti, Martina Colomb… - resort7983 : RT @RaiUno: #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini è ora in onda su Rai1 e RaiPlay. Tra gli ospiti di oggi Roby Facchinetti, Martina Colomb… - zazoomblog : Alberto Matano fa un appello sui social “Sono ad un bivio … aiutatemi …” il web risponde in massa - #Alberto… - isor86 : Qualcuno ha mai detto ad Alberto Matano che somiglia a Max Gazzè? #aruotalibera #cazzeggio -