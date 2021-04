Unicredit | Orcel | “Dobbiamo credere che l’impossibile sia ora possibile”

(Di sabato 17 aprile 2021) La lettera diai dipendenti: “andare oltre le aspettative. E per farlo bisogna cambiare mentalità”. ROMA – Una lunga lettera del nuovo Ceo di, Andrea, ai dipendenti subito dopo la ratifica della sua nomina. “Abbiamo bisogno – si legge nella missiva, riportata da Il Giornale – di una banca che vada oltre le aspettative e quindi le superi. Ciò richiede un cambiamento di mentalità e la capacità dichesia ora. L’obiettivo è dimostrare nuovamente a tutti il valore aggiunto e per farlo ci concentreremo sulla riduzione della complessità“. “Razionare il business” “La priorità delle prossime settimane – si legge ancora – sarà quella di razionalizzare il business per operare più ...

Andrea Orcel (in foto) nel suo primo atto da amministratore delegato, disegna il percorso che Unicredit dovrà compiere per "dimostrare nuovamente a tutti il valore aggiunto". Il banchiere lo fa in una ...
«Una banca che vada oltre le aspettative e quindi le superi. Ciò richiede un cambiamento di mentalità e la capacità di credere che l'impossibile sia ora possibile». Il primo atto di Andrea Orcel, nuov ...