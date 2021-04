Spider-Man: No Way Home, Jon Favreau farà parte del cast (Di sabato 17 aprile 2021) Il regista e attore Jon Favreau sembra sia stato coinvolto nelle riprese del film Spider-Man: No Way Home, riprendendo il ruolo di Happy. Spider-Man: No Way Home sembra poter contare sulla presenza nel proprio cast di Jon Favreau, l'interprete di Happy. Il sito Murphy's Multiverse sostiene infatti che nel film si continuerà a raccontare la storia del personaggio e della sua relazione con zia May, interpretata da Marisa Tomei. Jon Favreau ha in precedenza debuttato nel MCU in occasione dei film dedicati a Iron Man, riprendendo in seguito più volte il ruolo di Happy, anche nei due capitoli della storia di Peter Parker nella versione interpretata da Tom Holland. La presenza del filmmaker in Spider-Man: No Way Home era ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 aprile 2021) Il regista e attore Jonsembra sia stato coinvolto nelle riprese del film-Man: No Way, riprendendo il ruolo di Happy.-Man: No Waysembra poter contare sulla presenza nel propriodi Jon, l'interprete di Happy. Il sito Murphy's Multiverse sostiene infatti che nel film si continuerà a raccontare la storia del personaggio e della sua relazione con zia May, interpretata da Marisa Tomei. Jonha in precedenza debuttato nel MCU in occasione dei film dedicati a Iron Man, riprendendo in seguito più volte il ruolo di Happy, anche nei due capitoli della storia di Peter Parker nella versione interpretata da Tom Holland. La presenza del filmmaker in-Man: No Wayera ...

