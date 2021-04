Salvini rinviato a processo per Open Arms? Gli italiani dalla sua parte | sui social l' hashtag #iostoconsalvini vola

(Di sabato 17 aprile 2021) Matteosarà anche statoa giudizio per il caso, masuaha molti. Lo dimostra l'#iostoconche nella giornata del 17 aprile ha conquistato il vertice delle tendenze Twitter italiane. Alle spalle infatti solo di quello, globale, dedicato ai funerali del principe Filippo. I tweet a sostegno del leader della Lega si sono moltiplicati dopo la decisione del gup di Palermo di rinviarlo a giudizio con l'accusa di sequestro di persona. Una decisione che ha visto la contrarietà di molti politici, come l'alleata del centrodestra Giorgia Meloni. "Totale solidarietà mia e di Fratelli d'Italia al leader della Lega" - ha commentato durante una diretta Facebook la numero uno di ...

Il Gup di Palermo, Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio Matteo Salvini per il caso Open Arms che lo vede imputato per sequestro di immigrati. Il leader della Lega risponde di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. ROMA (ITALPRESS) – Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms. Il gup Lorenzo Jannelli ha deciso di accogliere la richiesta della Procura di Palermo, che accusa il leader della Lega. Esprimo solidarietà al leader della Lega ed ex ministro Salvini. Le scelte politiche sono e devono rimanere tali e, soprattutto, devono rimanere fuori dalle aule dei tribunali.