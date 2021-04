"Oltre all'amicizia c'è dell'altro". Rudy Zerbi, una rivelazione sconvolgente dalla Toffanin: lui e la Celentano... (Di sabato 17 aprile 2021) Verissimo ospita ex allievi w insegnanti di Amici. Nella puntata di sabato 17 aprile la conduttrice Silvia Toffanin si è collegata anche con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A loro la Toffanin ha chiesto informazioni sul loro rapporto dietro le quinte del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A spiazzare è stato però Rudy Zerbi, che ha insinuato che con Alessandra Celentano ci sia qualcosa di più: "Il mio cuore è diviso in due. C'è un amore più artistico e umano con Arisa. E uno più carnale con Alessandra, Oltre all'amicizia stiamo scoprendo dell'altro". A scendere nel dettaglio e rimettere le cose a posto è stata la diretta interessata: “Io e Rudy ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Verissimo ospita ex allievi w insegnanti di Amici. Nella puntata di sabato 17 aprile la conduttrice Silviasi è collegata anche con Alessandra. A loro laha chiesto informazioni sul loro rapporto dietro le quinte del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A spiazzare è stato però, che ha insinuato che con Alessandraci sia qualcosa di più: "Il mio cuore è diviso in due. C'è un amore più artistico e umano con Arisa. E uno più carnale con Alessandra,all'stiamo scoprendo". A scendere nel dettaglio e rimettere le cose a posto è stata la diretta interessata: “Io eci ...

Advertising

stebellentani : Ieri record di vaccinazioni (oltre 347k). il sant'Orsola di Bologna ha appena comunicato che chiude una terapia int… - virginiaraggi : Un altro passo avanti verso la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Tiburtina. Grazie all’accordo… - Agenzia_Ansa : Vaccini, in serata oltre 400 mila dosi di Moderna in arrivo all'hub nazionale della Difesa all'aeroporto militare d… - katiacanducci : RT @CinziaSusino: Si erano conosciuti quando avevano 13 e 17 anni.Penso a cosa stia vivendo #Elizabeth che ha perso il suo compagno di vita… - GraziaAmelia : RT @ultimenotizie: Sono oltre 400.000 le dosi di vaccino #Moderna in arrivo come da programma nella serata di oggi all'hub nazionale della… -