Covid, ad Ottaviano la scuola resta in Dad: l'ordinanza del sindaco

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Non torneranno sui banchi lunedì gli studenti di Ottaviano (Napoli). Lo ha annunciato il sindaco, Luca Capasso, in considerazione del numero ancora elevato di positivi al Covid-19 nel Comune vesuviano. "I casi positivi – afferma il sindaco – purtroppo sono ancora maggiore rispetto alla media regionale". L'ordinanza del sindaco Capasso, con data di oggi, prevede che la didattica in presenza, a partire da lunedì, prosegua "unicamente per le scuole per l'infanzia, frequentate da bambini fino a 6 anni, mentre "tutte le altre scuole, di ogni ordine e grado restano in dad". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

