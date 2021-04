Barbara Palombelli | parole al veleno su Gassman | “Non mi sarei permessa…”

Advertising

luca_p74 : RT @noitre32: Vaccino, la drammatica accusa di Barbara Palombelli: 'Siamo delle cavie, costa stanno sperimentando su di noi' - GiorgioCarbon12 : RT @PraesesMundi: Barbara #Palombelli - Siamo delle cavie, il pianeta è un immenso laboratorio ?????? #vaccino - LB19712 : RT @noitre32: Vaccino, la drammatica accusa di Barbara Palombelli: 'Siamo delle cavie, costa stanno sperimentando su di noi' - LucaBurnout : RT @noitre32: Vaccino, la drammatica accusa di Barbara Palombelli: 'Siamo delle cavie, costa stanno sperimentando su di noi' - sebaquila : RT @PraesesMundi: Barbara #Palombelli - Siamo delle cavie, il pianeta è un immenso laboratorio ?????? #vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Palombelli

'Messa incinta da un extra - terrestre'. A Forum , lo storico programma di Mediaset condotto da, succede anche questo e il giudice Francesco Foti è costretto ad ascoltare sconcertato. È la stessa toga a raccontarlo in una intervista a Tele Più , insieme agli amatissimi ...In tema alla questione sono intervenuti anche personaggi famosi comeed Enrico Ruggeri . - - > Il post di Alessandro e l'intervento dei vip Ecco cosa ha pubblicato l'attore in ...Ascolti tv, Pio e Amedeo battono Canzone Segreta. Super Nuzzi, Quarto Grado sul podio. Gruber all'8%, Palombelli sotto al 5% ...Barbara Palombelli è stata ospite del programma condotto da Massimo Giletti e Luigi Santarelli su RTL 102.5 e ha detto la sua su diverse questioni, a cominciare dai vaccini: “Noi siamo delle cavie, in ...