Toscana resta in zona arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Toscana zona arancione anche per la prossima settimana. A darne notizia è il governatore della Regione Eugenio Giani. La Toscana, per atto del ministro della Salute Roberto Speranza, in forma una nota della Giunta regionale, conferma la zona arancione. Sentito lo stesso ministro della Salute Speranza, ritornano in zona arancione, dalle ore 14 di sabato 17 aprile come pubblicato nell’ultima ordinanza regionale, anche la Città metropolitana di Firenze, la provincia di Prato, i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto (parte della provincia di Pisa, ma compresi nella zona socio sanitaria Valdarno, Empolese, Valdelsa) e i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Casole ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021)anche per la prossima settimana. A darne notizia è il governatore della Regione Eugenio Giani. La, per atto del ministro della Salute Roberto Speranza, in forma una nota della Giunta regionale, conferma la. Sentito lo stesso ministro della Salute Speranza, ritornano in, dalle ore 14 di sabato 17 aprile come pubblicato nell’ultima ordinanza regionale, anche la Città metropolitana di Firenze, la provincia di Prato, i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto (parte della provincia di Pisa, ma compresi nellasocio sanitaria Valdarno, Empolese, Valdelsa) e i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Casole ...

Ultime Notizie dalla rete : Toscana resta Puglia ancora zona rossa Ordinanza del ministro della Salute In base ai dati della cabina di regia l'ordinanza del ministro della Salute prevede il passaggio della Campania in zona arancione da lunedì 19 aprile. Resta confermata in arancione la Toscana, le autorità regionali hanno spiegato che alcune zone provinciali attualmente in area rossa saranno in arancione da domani. Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta in ...

