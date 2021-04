Stranieri eroi e Milano banlieue Lo Ius soli di Enrico Letta è già diventata una storiella

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dove non riusciràce la farà Netflix. A promuovere lo Iuscome nuova frontiera di civiltà della sinistra ci pensano le piattaforme per le serie tv, ormai più ideologiche e più seguite rispetto ai partiti. I protagonisti della nuova serie Netflix «Zero», in programmazione dal 21 aprile A cominciare dal 21 aprile approda su Netflix la serie Zero, 8 episodi attraversati dal tema del riconoscimento della cittadinanza a giovaninati in Italia. Il prodotto, ispirato al libro Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano e girato da quattro registi, più che narrare una storia vuole veicolare un messaggio, e cioè «raccontare l'Italia dello Ius», come ammette a Repubblica una delle registe, Margherita Ferri. Ambientata in un immaginario quartiere multietnico di ...

