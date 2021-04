Serie B | Empoli-Chievo verrà rigiocata Nessuna sanzione per i toscani

(Di giovedì 15 aprile 2021) E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo diB in merito aVerona, match non disputato nel giorno di Pasquetta a causa del blocco imposto al club toscano dalla ASL locale a seguito dell’alto numero di positività in seno alla prima squadra. L’organismo della Lega ha stabilito “a scioglimento della riserva di cui al C.U. n 211 del 6 aprile 2021, di non applicare alla Soc.le sanzioni previste dall’art. 53 N.O.I.F per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega B i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Il Giudice Sportivo di Serie B ha deciso che la partita tra Empoli e Chievo, valida per la 32esima giornata e prevista per lo scorso 5 aprile, andrà disputata in data da destinarsi. Nessuna sanzione e nessuno 0-3 a tavolino in favore dei Veneti.