“Quarto Grado” | stasera luce sui casi di Denise Pipitone e Mauro Romano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Venerdì 16 aprile, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri si occupa di due bambini scomparsi:, la bambina di Mazara del Vallo (Trapani), è sparita all’età di quattro anni, il primo settembre 2004.è stato rapito da Racale (Lecce) 44 anni fa, il 21 giugno 1977, quando aveva sei anni. È passato molto tempo da allora e decine sono state le piste seguite dagli inquirenti per il loro ritrovamento, come numerosissime sono state le segnalazioni, che però non hanno mai portato ad alcun risultato.Le due mamme, Piera Maggio e Bianca Colaianni, senza aver mai perso la speranza di rivedere i ...

