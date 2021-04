Non semplice l’infortunio Ospina, potrebbe saltare partite decisive (Di giovedì 15 aprile 2021) Non sembrava un infortunio tanto serio da dover restare fermo addirittura tre settimane, eppure David Ospina, il portiere del Napoli, in seguito al risentimento accusato nel corso del match di domenica scorsa contro la Sampdoria, si è sottoposto agli esami strumentali che purtroppo hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale della gamba sinistra. Insomma, mister Gennaro Gattuso dovrà rinunciare ancora una volta al suo estremo difensore “preferito”, tra l’altro rientrato da poco dopo essersi fermato nel corso dell’allenamento precedente alla sfida di recupero contro la Juventus, procurandosi un’infrazione del quarto dito della mano sinistra. Un’assenza che pesa davvero tanto, considerate le prossime e delicatissime sfide contro l’Inter (domenica 18 aprile) e la Lazio (nel turno infrasettimanale di giovedì), entrambe allo Stadio Diego ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Non sembrava un infortunio tanto serio da dover restare fermo addirittura tre settimane, eppure David, il portiere del Napoli, in seguito al risentimento accusato nel corso del match di domenica scorsa contro la Sampdoria, si è sottoposto agli esami strumentali che purtroppo hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale della gamba sinistra. Insomma, mister Gennaro Gattuso dovrà rinunciare ancora una volta al suo estremo difensore “preferito”, tra l’altro rientrato da poco dopo essersi fermato nel corso dell’allenamento precedente alla sfida di recupero contro la Juventus, procurandosi un’infrazione del quarto dito della mano sinistra. Un’assenza che pesa davvero tanto, considerate le prossime e delicatissime sfide contro l’Inter (domenica 18 aprile) e la Lazio (nel turno infrasettimanale di giovedì), entrambe allo Stadio Diego ...

