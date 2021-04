Nasce in Brianza il primo corsetto al mondo in grafene (Di giovedì 15 aprile 2021) Prima la svolta con il "filo" di carbonio, ora la rivoluzione con il foglio di carbonio dello spessore di un atomo. Per realizzare la prima linea di corsetti in grafene al mondo. Concepita nei ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Prima la svolta con il "filo" di carbonio, ora la rivoluzione con il foglio di carbonio dello spessore di un atomo. Per realizzare la prima linea di corsetti inal. Concepita nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Brianza Nasce in Brianza il primo corsetto al mondo in grafene Concepita nei laboratori di ricerca e sviluppo della Tenortho, azienda di Biassono leader nel settore dei tutori ortopedici e riabilitativi che nasce nel 2009 ereditando l'esperienza di una famiglia ...

Lotta alla povertà, due milioni da Fondazione Cariplo e Acsm Agam L'iniziativa nasce da un accordo siglato da Fondazione Cariplo e da Acsm Agam. Un'intesa dal valore ... che coinvolgerà i territori di Como, Monza e Brianza, Lecco, Sondrio e Varese. Si inserisce nell'...

Nasce in Brianza il primo corsetto al mondo in grafene Concepito in ambito riabilitativo, il materiale ha lo spessore di un atomo ma è super resistente e garantisce uniforme comfort termico ...

Lotta alla povertà, due milioni da Fondazione Cariplo e Acsm Agam Due milioni di euro, dei quali 429mila destinati nello specifico al territorio comasco. Con un obiettivo preciso: il contrasto alla ...

