Meteo Roma del 15-04-2021 ore 06 | 10

(Di giovedì 15 aprile 2021)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo instabile per buona parte della giornata al mattino precipitazioni sparse numerosità più compatta sul Triveneto al pomeriggio instabilità su tutti i settori con neve su Alpi Prealpi in serata residui fenomeni nelle zone montane in maltempo anche nella notte sul Piemonte neve tra i 600 Ei 1000 metri di quota al centro mattinata stabile con Cieli poco nuvolosi e qualche pioviggine sparsa sul Lazio al pomeriggio instabilità diffusa con fenomeni su Toscana Umbria Lazio Abruzzo insalata tempo più asciutto con qualche residua precipitazione neve a quote di montagna in Appennino al sud progressivo maltempo al mattino asciutto sui settori peninsulari pioviggini diffuse sulla Sicilia peggiora pomeriggio pioggia su Sardegna meridionale Sicilia e Calabria variabilità asciutta altrove in ...

MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - Roma : Mattina nubi sparse e schiarite, pomeriggio coperto con debole pioggia, sera nubi sparse e schiarite. Temperature a… - quartomiglio : IN ATTESA DELL’ESTATE con tutti i colori dell’ISOLA DI PONZA [GALLERY] - infoitinterno : Previsioni meteo Roma 15 aprile: cielo nuvoloso e temperature quasi invernali - GHERARDIMAURO1 : RT @CentroMeteoITA: #METEO #ROMA: Breve tregua dal #MALTEMPO, poi si riparte nel #WEEKEND con piogge o temporali -

: ecco le temperature massime registrate mercoledì 14 aprile, in alcune località italiane. +22°... Messina, Sassari, Olbia +17°C a Palermo, Napoli, Cagliari, Pisa, Latina, Guidonia +16°C a, ......Sicilia stazionario diminuzione altrove massime in lieve aumento al centro - sud in calo sui restanti settori