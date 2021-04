Matteo Salvini contro Enrico Letta per la foto su Twitter con Open Arms: “Non ho parole” (Di giovedì 15 aprile 2021) Scontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il nuovo segretario PD Enrico Letta. Il motivo è una foto pubblicata da Letta sul suo account Twitter, il resoconto di un incontro avuto con il fondatore di Open Arms. Salvini, che è sotto processo proprio per i fatti relativi alla nave Ong, non ha accolto bene lo scatto e ha pubblicato un post rabbioso sui suoi profili. Enrico Letta incontra la Open Arms: rabbia di Salvini Tutto parte dalla pubblicazione, sul profili del neo segretario PD Enrico Letta, della foto assieme a Oscar Camps, fondatore ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Stra il leader della Legae il nuovo segretario PD. Il motivo è unapubblicata dasul suo account, il resoconto di un inavuto con il fondatore di, che è sotto processo proprio per i fatti relativi alla nave Ong, non ha accolto bene lo scatto e ha pubblicato un post rabbioso sui suoi profili.incontra la: rabbia diTutto parte dalla pubblicazione, sul profili del neo segretario PD, dellaassieme a Oscar Camps, fondatore ...

