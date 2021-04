Embraco | nove giorni per fermare licenziamenti

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 15 aprile 2021) Si è svolto questa mattina l’incontro con il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti per discutere della questione legata al futuro die dei suoi 700 lavoratori, suddivisi tra Piemonte e Veneto. Presenti i rispettivi presidenti di Regione, Alberto Cirio e Luca Zaia unitamente agli assessori al lavoro Elena Chiorino ed Elena Donazzan. “Il ministro Giorgetti ha confermato da parte del Governo le risorse finanziarie e gli strumenti normativi necessari al salvataggio dell’impresa – spiega il presidente Cirio -. Ma è fondamentale agire in fretta”. Per quanto riguarda l’aspetto imprenditoriale-aziendale, il Ministro ha confermato la sua disponibilità sia nella costituzione che nello sviluppo del progetto Italcomp, impegnandosi personalmente nella ricerca di un investitore privato. “Un progetto di rilancio industriale – ha commentato l’assessore ...