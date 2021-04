Dune | Stellan Skarsgård e le otto ore di trucco sul set

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’attoreha parlato della sua esperienza sul set di, film di fantascienza diretto da Denis Villeneuveè in assoluto uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica. L’adattamento della prima parte dell’omonimo romanzo di Frank Herbert, ad opera del regista canadese Denis Villeneuve, dovrebbe vedere la luce nell’bre 2021. Il film di fantascienza è uno dei più chiacchierati degli ultimi tempi, e alcune curiosità ci vengono rivelate dai suoi stessi attori. All’interno del cast ditroviamo per esempio. L’attore svedese ha rivelato quante ore difossero necessarie per poter girare le scene in cui compare. Vediamo insieme i dettagli!: ...

ha nel proprio cast l'attoreSkarsgård che ha rivelato di aver trascorso 8 ore al giorno per trasformarsi nel malvagio Barone Vladimir Harkonnen. Il nuovo adattamento della saga scritta ...... "È tutto prevedibile": Denis Villeneuve e il suo cast per una Q&A sul film In, ... Nel cast anche Javier Bardem , Zendaya , Oscar Isaac , Rebecca Ferguson ,Skarsgard , Dave ...Stellan Skarsgård ha svelato quante ore sono state necessarie per trasformarsi sul set di Dune nel malvagio Barone Vladimir Harkonnen. Dune ha nel proprio cast l'attore Stellan Skarsgård che ha rivela ...Stellan Skarsgård recita in “Dune” nei panni del malvagio barone Vladimir Harkonnen. Frank Herbert lo descrive nel suo romanzo del 1965 come “un personaggio grosso e immensamente grasso”, dettaglio a ...