Afghanistan | Ahmed Rashid | “Decisione Biden difficile | Talebani aprano a dialogo vero”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un “futuro molto incerto”. Risponde cosìse gli si chiede dell’dopo l’annuncio ufficiale di Joesul ritiro delle truppe Usa entro l’11 settembre, a 20 anni dall’attacco alle Torri Gemelle. “Pensoabbia preso unache era moltoda prendere”, dice da Lahore ad Aki – Adnkronos International l’esperto pakistano di fama mondiale, che invita ad attendere la conferenza di pace promossa dagli Usa che dovrebbe aprirsi il 24 aprile a Istanbul, in Turchia, mentre la speranza è in una “maggiore flessibilità” da parte dei. Da qui a settembre. Caos, guerra civile, regalare l’ai fondamentalisti, è quello che fa paura. La speranza, a sette mesi dall’inizio dei difficili ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Ahmed

Adnkronos

... con protagonista PJ Harvey e dedicato al viaggio ine Kosovo che le fu di ispirazione ... A cura di ALMA è anche la sigla della 17edizione di Corto Dorico, realizzata daBen Nessib. ...... che da bambino riuscì a scappare dalle strade di Kabul in, attraverso la Russia per '..., che dà anche la voce al protagonista, dice: 'Una storia che ha un impatto così emotivo, che mi ...Un "futuro molto incerto". Risponde così Ahmed Rashid se gli si chiede dell'Afghanistan dopo l'annuncio ufficiale di Joe Biden sul ritiro delle truppe Usa entro l'11 settembre, a 20 anni dall'attacco ...«Per me è come se il lockdown fosse cominciato prima della brutta scoperta di un virus chiamato Covid 19, perché la preparazione del mio ultimo film, The sound of metal, mi ha costretto a lunghi mesi ...