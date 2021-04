Juventus, sei addii e rivoluzione: a rischio anche Bonucci (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il calciomercato della Juventus potrebbe partire da una vera e propria rivoluzione. In bilico le posizioni di Ronaldo, Dybala e Morata, da valutare anche le nuove strategie per quel che riguarda la difesa Il calciomercato della Juventus sarà finanziato principalmente dal piano cessioni o dalla possibilità di potenziali scambi alla pari. In bilico il futuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il calciomercato dellapotrebbe partire da una vera e propria. In bilico le posizioni di Ronaldo, Dybala e Morata, da valutarele nuove strategie per quel che riguarda la difesa Il calciomercato dellasarà finanziato principalmente dal piano cessioni o dalla possibilità di potenziali scambi alla pari. In bilico il futuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CB_Ignoranza : “Allora sei sano” #Kulusevski #Juventus #SerieA - Vinz_bw : @BaddHandss Io su Dybala non ho nessuna opinione, è un giocatore come gli altri, come Berna ed io lo sostengo finch… - geokawa : RT @Pinettagobba83: Sei un perdente nato? Non vieni considerato nemmeno dai tuoi genitori? Non vedi una figa da quando sei nato ? Tranne qu… - giampdisan : @SergioFiscion Eppure a me hanno assicurato che le assenze non contano. 'Perché sei la Juventus' mi dicevano. - Springforever5 : @massimozampini Diciamo che se ad agosto 2018 dichiari che l'obiettivo è vincere tutto ti esponi ai media e ai tifo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sei Juventus, Ramsey potrebbe trasferirsi al Liverpool per 15 milioni di euro Le possibili cessioni della Juventus Alex Sandro , dopo sei anni in bianconero, potrebbe rilanciarsi in un altro campionato. La sua partenza potrebbe garantire circa 25 milioni di euro e un risparmio ...

Sorrisi e amori mancati: Juve, ti piace ancora Aguero? La Juventus, che a malapena arrivava ai 180 milioni di fatturato, non poteva lasciarsi andare a regali troppo sfarzosi e aveva promesso al suo futuro sposo una vita comunque non male, da circa sei ...

Juventus, sei addii e rivoluzione: a rischio anche Bonucci SerieANews Calciomercato, sfida Inter-Juventus per de Paul | Perché sarebbe il colpo ideale Rodrigo è maturato in una delle squadre meno offensive della Serie A, con un massimo di 48 gol due stagioni fa e un minimo di 37 nella stagione appena passata, che ha cambiato 7 allenatori in quattro ...

Calciomercato Juventus, anche Romero potrebbe rientrare nell’affare Gosens L’idea della Juventus sarebbe infatti quella di inserire alcune contropartite tecniche nell’affare in modo da abbassare il costo in denaro dell’operazione. Secondo quanto riferito da varie ...

Le possibili cessioni dellaAlex Sandro , dopoanni in bianconero, potrebbe rilanciarsi in un altro campionato. La sua partenza potrebbe garantire circa 25 milioni di euro e un risparmio ...La, che a malapena arrivava ai 180 milioni di fatturato, non poteva lasciarsi andare a regali troppo sfarzosi e aveva promesso al suo futuro sposo una vita comunque non male, da circa...Rodrigo è maturato in una delle squadre meno offensive della Serie A, con un massimo di 48 gol due stagioni fa e un minimo di 37 nella stagione appena passata, che ha cambiato 7 allenatori in quattro ...L’idea della Juventus sarebbe infatti quella di inserire alcune contropartite tecniche nell’affare in modo da abbassare il costo in denaro dell’operazione. Secondo quanto riferito da varie ...