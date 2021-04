"Il tuo pacco sta arrivando", la nuova truffa via sms: cosa sapere (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ l’ennesimo tentativo di truffa da parte di pirati informatici. In un periodo in cui sempre più spesso si fanno acquisti online, il rischio di cadere nella trappola dell’sms relativo alla consegna di un pacco è dietro l’angolo. Il messaggio contiene infatti un link che non è altro che la chiave d’accesso ai dati sensibili contenuti nel cellulare. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ l’ennesimo tentativo dida parte di pirati informatici. In un periodo in cui sempre più spesso si fanno acquisti online, il rischio di cadere nella trappola dell’sms relativo alla consegna di unè dietro l’angolo. Il messaggio contiene infatti un link che non è altro che la chiave d’accesso ai dati sensibili contenuti nel cellulare.

Ultime Notizie dalla rete : tuo pacco "Il tuo pacco sta arrivando": attenzione all'sms, è una truffa Genova " "Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui". E a seguire un link apparentemente innocuo. Dietro l'sms che stanno ricevendo migliaia di italiani si nasconde, in realtà, una pericolosa truffa. L'errore da non ...

