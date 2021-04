Dalle merci all’informazione, il concetto di consegna è sottovalutato (Di mercoledì 14 aprile 2021) Su una consegna eseguita bene si gioca una gran parte dell’utilità, dell’efficacia e del successo di qualsiasi idea, oggetto, tecnologia, progetto, o messaggio. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Su unaeseguita bene si gioca una gran parte dell’utilità, dell’efficacia e del successo di qualsiasi idea, oggetto, tecnologia, progetto, o messaggio. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Dalle merci Dalle merci all'informazione, il concetto di consegna è sottovalutato Il concetto di consegna è ampiamente sottovalutato. Per quanto posso, vorrei provare a porre rimedio. Di fatto, su una consegna eseguita bene si gioca una gran parte dell'utilità, dell'efficacia e del ...

Dalle merci all'informazione, il concetto di consegna è sottovalutato - Annamaria Testa Internazionale

